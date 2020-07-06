Журова поддержала решение Квята не вставать на колено

Олимпийская чемпионка, депутат Государственной думы Светлана Журова отреагировала на поступок российского автогонщика Даниила Квята.

Напомним, что 5 июля Квят не поддержал движение Black Lives Matter и не встал на колено перед стартом первого этапа Гран-при «Формулы-1»

«Во всех документах спортивных организаций написано, что дискриминации быть не должно. Когда кто-то перед кем-то встает на колено — это уже отчасти дискриминация, унижение. Считаю, что никто не должен вставать на колени. Ни белые — перед черными, ни черные — перед белыми. Присоединяться к этой акции неправильно.

Россияне всегда очень уважительно относились к темнокожим людям: нет этих проблем, всегда было равенство. Мы ментально данную тему не понимаем. Для Квята, возможно, вообще было непонятно, с чем связано происходящее», — цитирует Журову «СЭ».

Ранее гонщик «Ред Булла» Ферстаппен объявил об отказе вставать на колено.