Дзюба выиграл с «Зенитом» пятый трофей

Капитан «Зенита» Артем Дзюба стал чемпионом России сезона-2019/2020.

Как сообщает «Чемпионат», данный трофей стал пятым для форварда в составе петербуржцев. До этого футболист выигрывал золото РПЛ в сезоне-2018/19, а также завоевал Кубок России — 2016 и Суперкубок России в 2015 и 2016 годах.

Стоит отметить, что с 2006 по 2015 год Дзюба играл за «Спартак», с которым не выиграл ни одного трофея. В сезоне-2013/14 россиянин был арендован «Ростовом», с которым стал обладателем Кубка России.

Напомним, что 5 июля сине-бело-голубые обыграли «Краснодар» (4:2) и досрочно завоевали титул чемпиона страны. Это золото стало шестым в российской истории клуба.

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