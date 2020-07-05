Мелкадзе заявил, что у «Спартака» отняли чистый гол

Нападающий московского «Спартака» Георгий Мелкадзе, выступающий в нынешнем сезоне на правах аренды за «Тамбов», высказался об итогах матча двух команд в рамках 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает Sport24.

По его словам, форвард красно-белых Александр Соболев на 79-й минуте игры поразил ворота тамбовчан без нарушений правил, однако главный арбитр поединка Владимир Москалев принял решение отменить взятие ворот.

Также Мелкадзе усомнился в пенальти, который хотел заработать аргентинский нападающий Эсекьель Понсе, упав в штрафной во втором тайме.

Ранее сообщалось, что главный тренер лондонского «Арсенала» Микел Артета прокомментировал гостевую победу над «Вулверхэмптоном» в рамках 33-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).