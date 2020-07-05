Московский «Спартак» не побеждает в трех играх к ряду в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ).

После неудачного матча с «Тамбовом», в котором подопечные немецкого специалиста Доменико Тедеско уступили новичкам высшего дивизиона со счетом 2:3, серия столичного коллектива без побед достигла трех встреч.

До этого красно-белые на своем поле нее сумели обыграть «Уфу» Вадима Евсеева (0:0) и уступили в гостевом дерби против ЦСКА (2:0).

В настоящее время «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем году 32 очка после 26 игр.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин высказался по итогам матча 26-го тура чемпионата России против московского «Спартака».