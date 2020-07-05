«Спартак» не сыграет в Лиге чемпионов сезона-2020/21

Московский «Спартак» не сыграет в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

После домашнего поражения в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) от «Тамбова» со счетом 2:3, подопечные Доменико Тедеско потеряли математические шансы на попадание в топ-3 по итогам нынешнего сезона, которое позволяет получить право сыграть в самом престижном европейском клубном турнире.

Напомним, что в настоящее время «Спартак» имеет в своем активе 32 очка после 26 игр и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. У идущего третьим «Краснодара» 45 баллов после 25 матчей.

Ранее сообщалось, что итальянский специалист Маурицио Сарри прокомментировал разгромную победу «Ювентуса» в туринском дерби в рамках 30-го тура Серии А.