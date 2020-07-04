Заболевшие коронавирусом игроки «Динамо» не сыграют до конца сезона

Главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков заявил, что заразившиеся коронавирусом футболисты не сыграют в нынешнем сезоне чемпионата России.

20 июня стало известно, что у футболистов столичного клуба Шарля Каборе, Клинтона Н'Жье и Себастиана Шиманьски обнаружили коронавирус.

«Ситуация не меняется. Шиманьский уже вернулся из больницы, остальные вернутся на днях. Они пропустили две недели, после карантина будут заниматься индивидуально. В этом сезоне они нам уже не помогут», — цитирует Новикова ТАСС.

Ранее сообщалось, что «Динамо» проиграло тульскому «Арсеналу» в матче чемпионата России.