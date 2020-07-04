Хабиб о смерти отца: все, что было в наших силах, мы сделали

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов поблагодарил главу Чеченской республики Рамзана Кадырова, прибывшего на похороны Заслуженного тренера России Абдулманапа Нурмагомедова.

Отец бойца скончался 3 июля в Москве на 58-м году жизни из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Специалиста похоронили 4 июля в родном селе Кироваул в Дагестане.

«Мы вас благодарим, спасибо вам большое. Все, что было в наших силах, мы сделали... а это тоже важно помнить, знать. Пусть это будет поступком, который объединит наши народы», — сказал Нурмагомедов на видео, опубликованном на странице портала News095 в Instagram.

Ранее глава Чечни выразил соболезнования родным и близким Абдулманапа Нурмагомедова.

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Глава ЧР Рамзан Кадыров вчера ночью, в сопровождении своих ближайших соратников посетил Кироваул РД, что бы почтить память и выразить соболезнования родным и близким Абдулманапа Нурмагомедова. Кадыров отметил, всеобщее уважение, которое имел Абдулманап и его большие заслуги в развитии спорта. Он сказал, что с первых дней были на связи с родственниками и очень надеялись на его скорейшее выздоровление. Хабиб Нурмагомедов поблагодарил Кадырова, за визит и почтение к своему отцу. Также он выразил благодарность за помощь, которую Кадыров оказал в переводе его отца в Московскую клинику и дальнейшее лечении. «Предначертанное Всевышним не изменить, на все его воля! Хвала Аллаху» сказал Хабиб Нурмагомедов. Пусть Аллах простит все его грехи и обрадует раем! #абдулманапнурмагомедов #хабибнурмагомедов #кадыров #кироваул #похороны #соболезнование

Публикация от ��НОВОСТНОЙ ПОРТАЛ�� (@news095)