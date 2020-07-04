«Манчестер Юнайтед» разгромил «Борнмут» и вышел на четвертое место в АПЛ

«Манчестер Юнайтед» нанес разгромное поражение «Борнмуту» в матче 33-го тура чемпионата Англии.

Встреча, прошедшая в Манчестере при пустых трибунах, завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Мэйсон Гринвуд, также отличились Маркус Рашфорд, Антони Марсьяль и Бруну Фернандеш. У гостей мячи забили Джуниор Станислас и Джошуа Кинг.

После 33-х туров «Манчестер Юнайтед» (55 очков) поднялся на четвертое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). В следующем матче клуб на выезде встретится с бирмингемской «Астон Виллой».

«Борнмут» (27) располагается на предпоследней, 19-й строчке. В 34-м туре команда примет лондонский «Тоттенхэм Хотспур».

Ранее сообщалось, что «Брайтон энд Хоув Альбион» обыграл «Норвич Сити».

Англия. Премьер-лига. 33-й тур

«Манчестер Юнайтед» (Манчестер) – «Борнмут» (Борнмут) – 5:2

Голы: 0:1 — Станислас, 15: 1:1 — Гринвуд, 2:1 — Рашфорд, 25 (пенальти); 3:1 — Марсьяль, 45+2; 3:2 — Кинг, 50 (пенальти); 4:2 — Гринвуд, 54; 5:2 — Фернандеш, 59.