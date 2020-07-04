«Арсенал» обыграл «Динамо» и прервал серию поражений в РПЛ
Тульский «Арсенал» переиграл московское «Динамо» в матче 26-го тура чемпионата России.
Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. В составе победителей отличился Евгений Луценко.
На 35-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален защитник «канониров» Кирилл Комбаров.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
После 26 туров «Арсенал» (31 очко) занимает десятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Тульский клуб прервал пятиматчевую серию поражений в чемпионате. В следующем матче «канониры» примут самарские «Крылья Советов».
«Динамо» (32) располагается на восьмой строчке. В 27-м туре команда на выезде сыграет с екатеринбургским «Уралом».
Ранее стали известны составы на матч «Динамо» — «Арсенал».
Россия. Премьер-лига. 26-й тур
«Динамо» (Москва) — «Арсенал» (Тула) — 0:1
Голы: 0:1 — Луценко, 17.
Удаления: нет — Комбаров, 35.