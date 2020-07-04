«Арсенал» обыграл «Динамо» и прервал серию поражений в РПЛ

Тульский «Арсенал» переиграл московское «Динамо» в матче 26-го тура чемпионата России.

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. В составе победителей отличился Евгений Луценко.

На 35-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален защитник «канониров» Кирилл Комбаров.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После 26 туров «Арсенал» (31 очко) занимает десятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Тульский клуб прервал пятиматчевую серию поражений в чемпионате. В следующем матче «канониры» примут самарские «Крылья Советов».

«Динамо» (32) располагается на восьмой строчке. В 27-м туре команда на выезде сыграет с екатеринбургским «Уралом».

Ранее стали известны составы на матч «Динамо» — «Арсенал».

Россия. Премьер-лига. 26-й тур

«Динамо» (Москва) — «Арсенал» (Тула) — 0:1

Голы: 0:1 — Луценко, 17.

Удаления: нет — Комбаров, 35.