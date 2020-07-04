Бой Уланбекова в UFC отменен из-за смерти отца Хабиба

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Поединок российского бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Тагира Уланбекова на «Бойцовском острове» отменен из-за смерти Абдулманапа Нурмагомедова, сообщает ТАСС.

Уланбекова заменит канадец Малкольм Гордон.

Россиянин должен был встретится с украинцем Александром Доскальчуком.

Заслуженный тренер России умер 3 июля. Ему было 57 лет.

Ранее Ирина Роднина отреагировала на смерть отца Хабиба.