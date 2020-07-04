Стали известны результаты тестов игроков «Уфы» на COVID-19 перед матчем с «Уралом»
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Стали известны результаты тестов игроков «Уфы» на COVID-19 перед матчем Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Урала» из Екатеринбурга.
«3 июля футбольный клуб «Уфа» в полном составе прошел тестирование на COVID-19 методом ПЦР перед домашним матчем с»«Уралом». Результаты тестов у всей команды показали отрицательный результат. Готовы к завтрашней игре!» — сообщает пресс-служба башкирского клуба в Twitter.
Матч состоится 5 июля.
Ранее «Уфа» сыграла вничью в матче РПЛ против казанского «Рубина».
Вчера футбольный клуб «Уфа» в полном составе прошёл тестирование на COVID-19 методом ПЦР перед домашним матчем с «Уралом».— ФК УФА (@UfaFc) July 4, 2020
Результаты тестов у всей команды показали отрицательный результат. Готовы к завтрашней игре! �� pic.twitter.com/qSyVOxxJSN