Алексей Миранчук признан лучшим игроком июня в РПЛ
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Футболист московского «Локомотива» Алексей Миранчук признан лучшим игроком июня в Российской премьер-лиге (РПЛ).
За хавбека единогласно проголосовали болельщики, РПЛ и эксперты телеканала «Матч Премьер».
В прошлом месяце полузащитник провел три матча, забив четыре мяча.
В турнирной таблице чемпионата России красно-зеленые занимают второе место, набрав 48 очков.
Ранее сообщалось о том, что Мачей Рыбус может остаться в «Локомотиве».
�� Алексей Миранчук забил четыре гола в трёх турах и стал лучшим игроком июня!— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) July 4, 2020
�� За него единогласно проголосовали болельщики, РПЛ и эксперты МАТЧ ПРЕМЬЕР!#ИгрокМесяца #ТинькоффРПЛ #Локомотив pic.twitter.com/lVronVSBtF