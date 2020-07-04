Алексей Миранчук признан лучшим игроком июня в РПЛ

Футболист московского «Локомотива» Алексей Миранчук признан лучшим игроком июня в Российской премьер-лиге (РПЛ).

За хавбека единогласно проголосовали болельщики, РПЛ и эксперты телеканала «Матч Премьер».

В прошлом месяце полузащитник провел три матча, забив четыре мяча.



В турнирной таблице чемпионата России красно-зеленые занимают второе место, набрав 48 очков.



Ранее сообщалось о том, что Мачей Рыбус может остаться в «Локомотиве».