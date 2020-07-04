Российская премьер-лига (РПЛ) не будет проводить матч за Олимп — Суперкубок летом, передает ТАСС.

«При планировании структуры календаря на будущий сезон рассмотрим различные варианты проведения данной игры во время зимнего перерыва», — сказал коммерческий директор Российской премьер-лиги (РПЛ) Павел Суворов.



Действующим обладателем трофея является московский «Локомотив».



Ранее сообщалось о том, что «Локомотив» намерен летом подписать центрального защитника.