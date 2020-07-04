Член совета директоров петербургского СКА Александр Медведев поделился мнением о победе ЦСКА в чемпионате России по хоккею. Об этом сообщает ТАСС.

По его мнению, оставлять сезон без чемпиона не совсем верно, а учитывая, что в нынешнем сезоне команды полностью отыграли регулярный чемпионат, то на основании его итогов можно распределить обладателей золотых, серебряных и бронзовых наград.

Медведев выразил сожаление, что чемпионом России не стала команда с берегов Невы, но отметил, что успех столичных армейцев является абсолютно заслуженным.

Ранее сообщалось, что подмосковный «Витязь» может пропустить сезон-2020/21 в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).