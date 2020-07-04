Два футболиста «МЮ» жестко столкнулись на тренировке

Два футболиста «Манчестер Юнайтед» жестко столкнулись на тренировке и рискуют из-за полученных повреждений пропустить матч против «Борнмута» в 32-ом туре Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает Mirror.

По информации источника, речь идет о хавбеках Бруно Фернандеше и Поле Погба. В настоящее время игроки проходят медицинский осмотр, после которого будет принято решение об их возможном участии в игре.

Напомним, что противостояние «Манчестер Юнайтед» и «Борнмута» пройдет 4 июля на стадионе «Олд Траффорд». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что московский «Локомотив» намерен в предстоящее летнее трансферное окно подписать центрального защитника.