«Локомотив» намерен летом подписать центрального защитника

Московский «Локомотив» намерен в предстоящее летнее трансферное окно подписать центрального защитника. Об этом сообщает «Чемпионат».

По информации источника, руководство «железнодорожников» находится в активном поиске игрока, который смог бы заменить грузинского футболиста Соломона Кверквелию. Защитник покинет «Локомотив» по окончанию нынешнего сезона, в настоящее время прорабатывается вопрос о том, в каком формате произойдет расставание.

В нынешнем сезоне Кверквелия провел восемь матчей, в которых не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Харри Реднапп высказался о происходящей ситуации в стане «шпор».