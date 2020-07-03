Тарасова обратилась к Хабибу в связи со смертью его отца

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова обратилась к Хабибу Нурмагомедову в связи со смертью его отца Абдулманапа Нурмагомедова, передает «СЭ».

О кончине отца действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова стало известно 3 июля. Ему было 57 лет.

«Хочу выразить соболезнования всей семье, близким и родным Абдулманапа. Мне очень жаль. Желаю его семье со стойкостью перенести эту потерю. Хабибу все время будет тяжело, смерть отца не забывается. Но ему надо держаться, так как тренер учил его поступать в тяжелых ситуациях. Он подарил ему много любви. Самое главное, прошу Хабиба не принимать поспешных решений и стойко воспринимать все невзгоды», — сказала Тарасова.

Ранее американский боец Джастин Гэтжи прокомментировал новость о кончине Абдулманапа Нурмагомедова..