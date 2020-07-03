Вратарь туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон рассказал о том, что он до сих пор не окончил школу.

«После завершения карьеры у меня будет год отпуска. Я смогу посвятить себя семье, а также доучиться в школе. Родители 30 лет выносили мне мозг по этому поводу», — сказал Буффон во время прямого эфира в Instagram Randstaditalia.



В составе черно-белых голкипер стал девятикратным чемпионом Италии.



Ранее Буффон продлил контракт с «Ювентусом».