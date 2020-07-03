«Локомотив» прокомментировал возможный обмен Миранчука на Лаксальта
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Московский «Локомотив» прокомментировал информацию о том, что клуб может обменять Алексея Миранчука на футболиста итальянского «Милана» Диего Лаксальта.
«В этой сделке по обмену мы готовы приютить Лаксальта с доплатой в размере €25 млн», — говорится в сообщении пресс-службы «железнодорожников» в Twitter.
В текущем сезоне Лаксальт выступает за «Торино» на правах аренды. В чемпионате Италии он провел 17 матчей, забив один мяч.
Ранее сообщалось о том, что «Локомотив» может отдать «Милану» Миранчука в обмен на Лаксальта.
#Calciomercato | #Milan, possibile trattativa incrociata col #LokomotivMosca tra Miranchuk e Laxalthttps://t.co/ZodecVa0Jd— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) June 30, 2020