«Локомотив» прокомментировал возможный обмен Миранчука на Лаксальта

Московский «Локомотив» прокомментировал информацию о том, что клуб может обменять Алексея Миранчука на футболиста итальянского «Милана» Диего Лаксальта.

«В этой сделке по обмену мы готовы приютить Лаксальта с доплатой в размере €25 млн», — говорится в сообщении пресс-службы «железнодорожников» в Twitter.

В текущем сезоне Лаксальт выступает за «Торино» на правах аренды. В чемпионате Италии он провел 17 матчей, забив один мяч.



Ранее сообщалось о том, что «Локомотив» может отдать «Милану» Миранчука в обмен на Лаксальта.