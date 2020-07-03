«Оренбург» попросил «Рубин» перенести матч из-за COVID-19
«Оренбург» направил письмо казанскому «Рубину» с просьбой о переносе встречи 26-го тура чемпионата России с 5 на 19 июля.
Об этом сообщается в официальном заявлении клуба в Twitter.
Предыдущие два матча чемпионата России «Оренбург» также не смог сыграть из-за массового заражения команды коронавирусом, в результате чего бело-синим были засчитаны технические поражения.
Стоит отметить, что в настоящий момент клуб занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ.
Ранее Евсеев порассуждал о напряженном графике после возобновления РПЛ.
ФК «Оренбург» направил письмо в адрес ФК «Рубин» с просьбой о переносе матча Тинькофф-РПЛ «Рубин» - «Оренбург» на резервную дату 19 июля.— ФК Оренбург (@fcorenburg) July 3, 2020
Принятое соперником решение будет опубликовано дополнительно. pic.twitter.com/wkbdWkJt2k