«Оренбург» попросил «Рубин» перенести матч из-за COVID-19

«Оренбург» направил письмо казанскому «Рубину» с просьбой о переносе встречи 26-го тура чемпионата России с 5 на 19 июля.

Об этом сообщается в официальном заявлении клуба в Twitter.

Предыдущие два матча чемпионата России «Оренбург» также не смог сыграть из-за массового заражения команды коронавирусом, в результате чего бело-синим были засчитаны технические поражения.

Стоит отметить, что в настоящий момент клуб занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ.

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