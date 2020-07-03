Гвардиола высказался о разгроме «Ливерпуля»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о разгромном результате матча 32-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), передает «Би-би-си».

Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу «Манчестер Сити». Стоит отметить, что в 30-м туре «Ливерпуль» досрочно стал чемпионом Англии после того, как «горожане» проиграли «Челси».

«Мы смелые, они смелые. Моя команда мне нравится в каждой игре. Старались играть в футбол, рисковать. На этой неделе «красные» выпили много пива, но приехали сюда без пива, поэтому я очень благодарен своей команде», — заявил специалист.

Ранее сообщалось, что Де Брейне в матче с «Ливерпулем» обновил личный рекорд.