Форвард клуба НХЛ вылечился от рака

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз» Оскар Линдблом, сообщает пресс-служба команды в Twitter.

В конце 2019 года врачи диагностировали у 23-летнего шведского хоккеиста саркому Юинга — рак костей. В текущем сезоне, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса, форвард не выступал из-за прохождения курса лечения.

«Спасибо всем врачам и медсестрам за работу, заботу и помощь в создании этого невероятного дня», — отмечено в сообщении пресс-службы.

Ранее сообщалось, что российские хоккеисты не попали в сборную всех времен.