Месси намерен уйти из «Барселоны» в 2021 году, сообщают СМИ

Аргентинский нападающий и капитан «Барселоны» Лионель Месси может уйти из каталонской команды в 2021 году после истечения контракта, сообщает Cadena SER.

По информации источника, изначально форвард был намерен продлить контракт с командой, однако последние события поменяли его решения. Месси не устраивают постоянные конфликты вокруг и внутри команды, информационные утечки.

Стоит отметить, что СМИ также информировали, что Месси может подписать новое соглашение по схеме «1+1».

Ранее сообщалось, что Симеоне высказался об игровом времени Гризманна в «Барселоне».