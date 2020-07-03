Клопп высказался о разгроме от «Манчестер Сити»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал результат матча 31-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Манчестер Сити», передает «Би-би-си».

Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу «Манчестер Сити». Стоит отметить, что в прошлом туре «Ливерпуль» досрочно стал чемпионом Англии после того, как «горожане» проиграли «Челси».

«Этот матч был важен для нас? Я видел блестящее отношение. Соперник был быстрее, чем мы ожидали. Нам не хватало подвижности. Мы создали моменты, у нас были шансы забить, но мы не воспользовались ими. Нужно принять этот результат», — заявил специалист.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» потерпел самое крупное поражение с 1998 года для выигравшей АПЛ команды.