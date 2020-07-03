Линекер назвал «Ливерпуль» мыльным пузырем

Бывший игрок сборной Англии Гари Линекер прокомментировал разгромное поражение «Ливерпуля» в матче 32-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) от «Манчестер Сити».

«Ливерпуль» проиграл со счетом 0:4. Примечательно, что на матч подопечные Юргена Клоппа приехали в статусе чемпионов Англии, этот титул они оформили в прошлом туре, когда «Манчестер Сити» проиграл «Челси».

«Начинаю думать, что «Ливерпуль» был мыльным пузырем. Во всяком случае, это была очень хорошая игра. Было приятно наблюдать за таким количеством действительно великих игроков», — написал Линекер в Twitter.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль».