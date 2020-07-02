Карпин «снимает шляпу» перед игроками «Ростова»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поблагодарил команду за отдачу во время игр, которые прошли после самоизоляции из-за пандемии коронавируса, передает «Спорт-Экспресс».

Перед матчем 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) стало известно, что в команде обнаружены несколько случаев заражения коронавирусной инфекцией, из-за чего основной состав клуба был вынужден сесть на карантин. Игру с «Сочи» провела «молодержка», а вот на встречи с «Арсеналом» и «Краснодаром» вышел основной состав.

«Я очень благодарен игрокам. Снимаю перед ними шляпу. Настоящие мужики. Ни один человек даже не представляет, как им тяжело дались эти две игры — с «Арсеналом» и «Краснодаром». Еще спасибо нашим болельщикам, которые были на стадионе и которые переживали за нас у телеэкранов», — заявил специалист.

Ранее сообщалось, что Карпин оставил без оценки судейство в матче с «Краснодаром».