Мусаев рассказал о проблемах «Краснодара» в матче с «Ростовом»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал о проблемах команды в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова», передает «Спорт-Экспресс».

Встреча завершилась ничейным результатом — 1:1. Примечательно, что этот матч длился более 115 минут. Специалист отметил, что в конце игры краснодарская команда отдала инициативу соперникам.

«К сожалению, в концовке отдали инициативу сопернику, который оказал на нас большое давление и смог сравнять. Мы расстроены результатом, но по самоотдаче претензий нет. Ребята оставили все силы на поле», — заявил Мусаев.

Ранее сообщалось, что назван лучший игрок матча «Ростов» — «Краснодар».