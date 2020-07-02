Назван лучший игрок матча «Ростов» — «Краснодар»

Стало известно, кто из футболистов стал лучшим игроком матча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Ростовом» и «Краснодаром», сообщает «Матч ТВ».

Лучшим игроком встречи стал полузащитник «Краснодара» Вандерсон.

Во время поединка, который завершился ничьей со счетом 1:1, Вандерсон не совершил результативных действий, однако он поучаствовал в голевой атаке краснодарского клуба.

Ранее сообщалось, что матч «Ростов» — «Краснодар» стал самым продолжительным в истории РПЛ.