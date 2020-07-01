«Динамо» сыграло вничью с «Сочи» в матче РПЛ

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Московское «Динамо» сыграло вничью с «Сочи» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча завершилась со счетом 1:1.

В составе «бело-голубых» отличился Николай Комличенко. За черноморский клуб точным ударом отметился Александр Кокорин. Оба мяча были забиты с пенальти.

В турнирной таблице РПЛ «Динамо» занимает восьмое место, набрав 32 очка. «Сочи» расположился на девятой строчке, имея в активе 29 баллов.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию поединка.

Ранее сообщалось о том, что московский «Спартак» интересуется футболистом румынского «Германштадта».