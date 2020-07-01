Футболист ЦСКА Чалов будет тренироваться по индивидуальной программе

Футболист московского ЦСКА Федор Чалов будет тренироваться по индивидуальной программе, передает официальный сайт «красно-синих».

Напомним, игрок получил повреждение в матче против столичного «Спартака». Чалов был заменен на 68-й минуте, а армейцы победили со счетом 2:0.

О сроках возвращения форварда в общую группу будет сообщено дополнительно.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Виктора Гончаренко занимают пятое место, набрав 40 очков.



Ранее Станислав Черчесов поделился впечатлениями от матча ЦСКА — «Спартак».