Футболист ЦСКА Чалов будет тренироваться по индивидуальной программе
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Футболист московского ЦСКА Федор Чалов будет тренироваться по индивидуальной программе, передает официальный сайт «красно-синих».
Напомним, игрок получил повреждение в матче против столичного «Спартака». Чалов был заменен на 68-й минуте, а армейцы победили со счетом 2:0.
О сроках возвращения форварда в общую группу будет сообщено дополнительно.
В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Виктора Гончаренко занимают пятое место, набрав 40 очков.
Ранее Станислав Черчесов поделился впечатлениями от матча ЦСКА — «Спартак».