«Оренбург» попросит «Рубин» перенести матч 26-го тура РПЛ

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил, что клуб попросит казанский «Рубин» перенести матч 26-го тура чемпионата России.

1 июля стало известно, что управление Роспотребнадзора по Оренбургской области не согласовало местному клубу проведение встречи 25-го тура против екатеринбургского «Урала», так как у десяти представителей «Оренбурга» подтвержден коронавирус.

«Проводим дополнительные тесты, делаем все возможное. Напишем письмо «Рубину» с просьбой о переносе. Пока мы на карантине», — цитирует Андреева «Спорт-Экспресс».

Встреча между «Рубином» и «Оренбургом» запланирована на 5 июля в столице Татарстана.

Ранее сообщалось, что «Урал» узнал об отмене матча с «Оренбургом» в аэропорту.