ЦСКА показал победную раздевалку после матча со «Спартаком»
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Пресс-служба московского ЦСКА опубликовала на YouTube-канале видео победной раздевалки армейцев после матча 25-го тура чемпионата России против столичного «Спартака».
Встреча между ЦСКА и «Спартаком», прошедшая на «ВЭБ Арене», завершилась со счетом 2:0 в пользу армейцев. Полузащитник красно-синих Никола Влашич отметился дублем. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ранее бывший главный тренер ЦСКА, депутат Госдумы Валерий Газзаев поделился мнением о результате матча 25-го тура чемпионата России между красно-синими и «Спартаком».