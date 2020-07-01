Московский «Спартак» потерял шансы на прямую путевку в Лигу чемпионов после того, как проиграл столичному ЦСКА в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Подопечные немецкого специалиста Доменико Тедеско за пять туров до конца чемпионата имеют в своем активе 32 очка, в то время как у «Локомотива», занимающего вторую строчку в турнирной таблице, 48 очков.

Таким образом, даже если команда под руководством Марко Николича проиграет все оставшиеся игры, спартаковцам не удастся опередить их в итоговой таблице.

Напомним, что лидирует в списке лучших команд РПЛ петербургский «Зенит».

Ранее сообщалось, что защитник московского «Спартака» и сборной России Георгий Джикия раскритиковал судейство в матче против ЦСКА