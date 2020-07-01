Джикия — об удалении Зобнина: он подвел команду

Защитник московского «Спартака» и сборной России Георгий Джикия высказался об игре своей команды в матче против ЦСКА в рамках 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает Sport24.

По его словам, по окончании матча над ним превалируют отрицательные эмоции, так как красно-белым не удалось добиться положительного результата.

Также Джикия прокомментировал удаления Романа Зобнина, случившееся во втором тайме.

«Если так грубо говорить, то получилось, что Зобнин подвел команду. Но он как настоящий мужчина извинился перед нами», — сказал капитан «Спартака».

Напомним, что армейцы оказались сильнее футболистов Доменико Тедеско — 2:0.

Ранее сообщалось, что форвард московского «Динамо» Николай Обольский покинул команду.