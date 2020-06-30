Тренеру «Барселоны» посоветовали посадить Месси в запас
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Бывший голкипер сборной Аргентины Уго Гатти высказался об игре нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.
«Месси выбит из колеи, потому что внутри он не чувствует себя прежним. Дело не в окружении, потому что он всегда играл в «Барселоне» в одиночку. На месте Кике Сетьена я бы посадил его в запас», – передает слова Гатти DonDiario со ссылкой на El Chiringuito de Jugones.
В нынешнем сезоне чемпионата Испании Месси принял участие в 27 матчах «Барселоны», в которых забил 21 мяч и отдал 17 голевых передач.