Тренеру «Барселоны» посоветовали посадить Месси в запас

Бывший голкипер сборной Аргентины Уго Гатти высказался об игре нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

«Месси выбит из колеи, потому что внутри он не чувствует себя прежним. Дело не в окружении, потому что он всегда играл в «Барселоне» в одиночку. На месте Кике Сетьена я бы посадил его в запас», – передает слова Гатти DonDiario со ссылкой на El Chiringuito de Jugones.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Месси принял участие в 27 матчах «Барселоны», в которых забил 21 мяч и отдал 17 голевых передач.

Ранее в «Барселоне» выразили поддержку тренеру Сетьену.