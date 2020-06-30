Стал известен гонорар Хабиба за публичные выступления
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Менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз назвал гонорар спортсмена за публичные выступления.
Ранее в Forbes сообщалось, что за выступление перед публикой спортсмен получает $78 тыс.
«Это не совсем так. Его заработок за выступление составляет минимум $300 тыс. в день», — написал Абдель-Азиз в Twitter.
Нурмагомедов провел в профессиональной карьере 28 поединков и одержал 28 побед. В следующем бою в UFC россиянин должен встретиться с американцем Джастином Гэтжи.
Ранее Хабиб опубликовал фотографию со своим отцом и тренером Абдулманапом Нурмагомедовым.