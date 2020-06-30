Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) будет использовать надписи на паркете в поддержку чернокожих во время рестарта нынешнего чемпионата. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, на всех площадках планируется нанести фразу «Black Lives Matter» («Жизни чернокожих важны»), которая стала символом борьбы многих американцев против полицейского произвола.

Отметим, что баскетболисты активно принимали участие в митингах, организованных в знак солидарности после смерти Джорджа Флойда.

Ранее сообщалось, что комиссар НБА Адам Сильвер признал возможность развития событий, при котором возобновление сезона может не состояться.