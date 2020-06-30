Капитан «Ахмата» выбыл до конца сезона

Капитан грозненского «Ахмата» Ризван Уциев выбыл до конца текущего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает пресс-служба чеченского клуба.

По официальной информации, россиянин в преддверии возобновления чемпионата страны работал по индивидуальной программе из-за рецидива давнишнего повреждения.

В настоящее время Уциев находится в немецкой клинике, где проходит углубленное обследование, по результатам которого может быть принять решение о проведении операции.

Ранее сообщалось, что член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин выразил благодарность фанатам, присутствовашим на матче 24-го тура РПЛ против ЦСКА.