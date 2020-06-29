Мамаев: для меня важно, что я приношу пользу команде

Футболист «Ростова» Павел Мамаев прокомментировал свою игру за желто-синих, передает официальный сайт ростовчан.

«Для меня немаловажный момент, что я приношу пользу команде. В принципе, для этого, я думаю, меня и взяли в клуб. Три очка с тульским «Арсеналом» очень важны, но также как и в любой другой игре. На следующий матч мы будем выходить и играть только на победу, потому что у нас стоят задачи, которые нужно выполнять», — сказал Мамаев.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Валерия Карпина занимают третье место, набрав 41 очко.



Ранее «Ростов» обыграл «Арсенал» в матче РПЛ.