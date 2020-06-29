Хабиб Нурмагомедов опубликовал фото с отцом

Непобежденный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов опубликовал фотографию со своим отцом и тренером Абдулманапом Нурмагомедовым.

«Отец», — подписал отечественный спортсмен публикацию в Instagram.

Напомним, что в настоящий момент Заслуженный тренер России проходит лечение в одной из клиник Москвы после того, как 25 апреля был госпитализирован с коронавирусной инфекцией.

Ранее брат Нурмагомедова неудачно оскорбил Конора Макгрегора.