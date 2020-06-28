«Валенсия» Черышева уступила «Вильярреалу» в матче чемпионата Испании

«Валенсия» уступила «Вильярреалу» в матче чемпионата Испании.

Встреча завершилась со счетом 2:0.



В составе победителей забитыми мячами отметились Пако Алькасер и Херард Морено.



Россиянин Денис Черышев остался в запасе.

В турнирной таблице Ла Лиги «летучие мыши» занимают восьмое место, набрав 46 очков. «Вильярреал» расположился на пятой строчке, имея в активе 51 балл.



Ранее Черышев не попал в стартовый состав на матч против «Вильярреала».