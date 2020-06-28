Черчесов — о 17-летнем вратаре «Ростова»: пропущенными мячами гордиться не стоит

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о 17-летнем вратаре «Ростова» Денисе Попове, передает «Матч ТВ».

Напомним, вратарь сыграл в матче против «Сочи». Его команда проиграла со счетом 1:10. За ростовчан играла молодежная. Основной состав был изолирован на базе из-за вспышки коронавируса.

«Рад, что он сыграл. Но он понимает, что его ждет. Пропущенными мячами, наверное, гордиться не стоит», — сказал Черчесов.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Валерия Карпина занимают третье место, набрав 41 очко.



Ранее «Ростов» обыграл «Арсенал» в матче РПЛ.