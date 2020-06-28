Дортмундская «Боруссия» разгромно уступила «Хоффенхайму»

В матче 34-го тура чемпионата Германии по футболу дортмундская «Боруссия» уступила «Хоффенхайму».

Встреча прошла в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» при пустых трибунах и завершилась разгромной победой гостей со счетом 0:4.

В составе победителей все четыре мяча на свой лицевой счет оформил хорватский нападающий Андрей Крамарич, поразивший ворота вице-чемпионов Германии на 8-й, 30-й, 48-й и 50-й минутах встречи.

После этой игры команда из Зинсхайма набрала 52 очка и закрепись на шестой позиции в турнирной таблице немецкой Бундеслиги.

Ранее сообщалось, что защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал итоги матча против «Уфы» в рамках 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).