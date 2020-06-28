Сульшер стал первым в Англии тренером, использовавшим шесть замен в игре

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер стал первым в Англии тренером, использовавшим шесть замен в одной игре. Об этом сообщает The Telegraph.

Это уникальное достижение норвежец установил по ходу четвертьфинальной игры в рамках Кубка Англии в матче против «Ньюкасл Юнайтед», который завершился победой «красных дьяволов» со счетом 2:1 в дополнительное время.

Отметим, что после пандемии коронавирусной инфекции клубам было разрешено в основное время проводить пять замен + еще одну в экстра-таймах.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Сельты» Оскар Гарсия поделился эмоциями после игры с «Барселоной» в рамках 32-го тура чемпионата Испании