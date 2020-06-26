«Формула-1» раскритиковала Экклстоуна за его слова о расизме

«Формула-1» раскритиковала бывшего главу «королевских гонок» Берни Экклстоуна за высказывание об антирасистских протестах.

Ранее экс-функционер заявил, что во многих случаях чернокожие являются большими расистами, чем белые.

«В тот момент, когда общество требует единства в борьбе с неравенством и расизмом, мы полностью несогласны с комментариями Берни Экклстоуна. Подобным комментариям нет места ни в Формуле-1, ни в обществе», — говорится в заявлении «Формулы-1», опубликованном на странице F1 Media в Twitter.

В организации также напомнили, что с 2017 года Экклстоун ушел с поста руководителя «королевских гонок», а его статус почетного главы серии истек в январе 2020 года.

Ранее британский политик Найджел Фараж раскритиковал шестикратного чемпиона «Формулы-1» Льюиса Хэмилтона.