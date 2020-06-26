Дубль Дзюбы с пенальти принес «Зениту» победу над «Крыльями Советов»

Петербургский «Зенит» одержал волевую победу над самарскими «Крыльями Советов» в матче 24-го тура чемпионата России.

Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей дубль с пенальти оформил Артем Дзюба. У гостей мяч забил Максим Глушенков. В начале второго тайма после просмотра видеоповтора был отменен мяч, забитый защитником сине-бело-голубых Браниславом Ивановичем, а на 82-й — гол нападающего самарцев Деяна Радоньича.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После 24-х туров «Зенит» (56 очков) лидирует в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). В следующем матче команда в Нижнем Новгороде встретится с «Тамбовом».

«Крылья Советов» (22) располагаются на последней, 16-й строчке. В 25-м туре клуб на выезде сыграет с московским «Локомотивом».

Ранее «Зенит» и «Крылья Советов» объявили составы на матч чемпионата России.

Россия. Премьер-лига. 24-й тур

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Крылья Советов» (Самара) — 2:1

Голы: 0:1 — Глушенков, 44; 1:1 — Дзюба, 64 (пенальти); 2:1 — Дзюба, 70 (пенальти).