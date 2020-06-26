УЕФА опубликовал календарь группового этапа Лиги наций-2020/21

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал на официальном сайте расписание матчей Лиги наций сезона-2020/21.

Российская команда сыграет в третьей группе Лиги B против сборных Сербии, Венгрии и Турции.

Календарь сборной России:

Россия — Сербия — 3 сентября;

Венгрия — Россия — 6 сентября;

Россия — Турция — 11 октября;

Россия — Венгрия — 14 октября;

Турция — Россия — 15 ноября;

Сербия — Россия — 18 ноября.

В прошедшем розыгрыше Лиги наций сборная России заняла второе место в группе 2 Лиги B, уступив первую строчку команде Швеции. Третьей стала Турция.

Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что перед матчами Лиги наций команда получит возможность провести товарищеский матч.