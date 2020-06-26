Акинфеев рассказал о том, как он мог оказаться в АПЛ

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о том, как он мог оказаться в Английской премьер-лиге (АПЛ).

«Никогда в жизни не было агента. Им всегда был Евгений Гинер. Я сказал, что не буду искать себе агента. Будем консультироваться, советоваться. Был разговор про «Арсенал» в 2005-2006 годах. Но чтобы была бумага у меня перед глазами, такого не было. Может, что-то и было, но я не знаю», — сказал Акинфеев на YouTube-канале «Сычев падкаст и Денис Казанский».

Голкипер выступает за основную команду ЦСКА с 2003 года.



Ранее Акинфеев рассказал о том, почему в европейских командах нет российских вратарей.