«Челси» победил «Манчестер Сити» в центральном матче 31-го тура АПЛ
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«Манчестер Сити» на выезде проиграл «Челси» в матче 31-го тура чемпионата Англии.
Встреча в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» завершилась со счетом 1:2. На голы Кристиана Пулишича и Виллиана с пенальти «горожане» ответили лишь точным попаданием Кевина Де Брейне.
Стоит отметить, что благодаря осечке «Сити» чемпионом Англии сезона-2019/2020 стал «Ливерпуль».
Чемпионат Англии — 31-й тур
«Челси» — «Манчестер Сити» — 2:1
Голы: 1:0 — Пулишич – 36', 1:1 — Де Брейне – 55', 2:1 — Виллиан – 78' (пен).
Удаления: нет / Фернандиньо – 77'.
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.