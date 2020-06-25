Фьюри усомнился в способности Уайлдера победить его

Обладатель чемпионского пояса Всемирного боксерского совета (WBC) Тайсон Фьюри усомнился в способности Деонтея Уайлдера победить его. Об этом сообщает BoxingNews 24.

По его словам, оппонент способен лишь нанести мощный удар, так как он является представителем тяжелой весовой категории, однако не сможет им уложить на канвас.

Фьюри отметил, что уже дважды оказывался сильнее Уайлдера, но выразил тому уважение и сказал, что не собирается недооценивать его.

Ранее сообщалось, что менеджер действующего чемпиона абсолютного бойцовского турнира (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз анонсировал бой против обладателя временного чемпионского пояса Джастина Гэтжи.